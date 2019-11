Il 32enne Mirko Nardelli sarà ordinato diacono

Mirko Nardelli, 32 anni, perugino di nascita ma con le radici paterne a Gubbio, per ora è l’ultimo aspirante sacerdote della diocesi eugubina. Sta infatti frequentando il sesto ed ultimo anno nel seminario di Assisi e domenica 24 novembre, alle ore 17, nella chiesa di San Francesco, sarà ordinato diacono dal vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini. Poi continuerà la sua attività formativa per tre giorni alla settimana e i servizi pastorali all’ospedale e al carcere di Perugia, in vista della consacrazione sacerdotale prevista per il prossimo anno.

Mirko si è diplomato al “Capitini” come ragioniere, perito commerciale e programmatore. Nella parrocchia eugubina della Madonna del Prato ha mosso i primi passi come chierichetto e catechista. Poi il volontariato come animatore all’oratorio “Don Bosco”, il gruppo teatrale “Carlo Nardelli” e le esperienze con la Pastorale giovanile e vocazionale diocesana, fino all’ingresso in seminario nel 2013.

“Il mio legame con Gubbio – racconta Nardelli – è stato sempre molto forte, grazie alla presenza qui dei nonni paterni e alle amicizie che riempivano le mie giornate durante le vacanze estive da bambino e ragazzo. Fin da piccolo ho sempre sentito il desiderio di mettermi al servizio degli altri e consacrare al Signore la mia vita. Ho iniziato nella comunità parrocchiale di Madonna del Prato, con un servizio che nel tempo è maturato come legame con la Chiesa eugubina”.

Oltre alla Madonna del Prato, Mirko ha prestato il suo servizio da seminarista anche nelle parrocchie di San Pietro e San Giovanni, a San Domenico, e ora si divide tra le comunità di Santa Maria Ausiliatrice a Padule, Santa Maria in Torre dei Calzolari e Sant’Anna di Spada, aiutando i parroci soprattutto nella catechesi e nelle attività giovanili.

