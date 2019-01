Ikea subito a Perugia, ma in versione ridotta

Proprio mentre si apprende che Ikea sta rivedendo la propria strategia, meditando di rivedere la scelta di aprire uno store di 15mila mq nella nuova Collestrada, ecco che arriva la pubblicità del colosso svedese che invita i propri clienti a recarsi proprio a Collestrada dove, dal 2 febbraio, sarà possibile “progettare” l’arredo della propria casa.

Può apparire un controsenso ed invece è la conferma di come sia cambiata la strategia del marchio di arredamenti ed oggettistica low cost più famoso al mondo. Una strategia che va di pari passo con la tecnologia: se sempre più clienti acquistano online, creare grandi e costosi store dove mettere in mostra merce che è già nella vetrina virtuale è inutile. E così, ecco che Ikea ha iniziato ad aprire in tutto il mondo piccoli negozi dove in pratica si dà supporto a chi non riesce a fare da solo in rete. Del resto, anche a Parigi Ikea ha aperto uno store di soli 5mila mq. Da qui la scelta di frenare sui progetti di approdo a Perugia e Verona, confermando invece le aperture di Roma e Milano.

Ma ecco che arriva, contestualmente, l’annuncio dell’apertura di uno spazio Ikea Progetta & Arreda a Perugia, al centro commerciale Collestrada, appunto già dal 2 febbraio. Dove, si avverte,”puoi acquistare online i prodotti dell’assortimento Ikes ed essere supportato nella pianificazione delle soluzioni migliori per i tuoi bisogni”.

Oltre all’indicazione della data di inaugurazione, appunto sabato 2 febbraio, ci sono anche gli orari di apertura di Ikea a Perugia: dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21; il venerdì sino alle 21.

