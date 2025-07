I sindaci di Umbria e Toscana incontrano Ferrovie per risolvere i nodi del trasporto - Tuttoggi.info

Si è svolto l’1 luglio mattina a Roma presso la sede di Ferrovie dello Stato un incontro tra FS, RFI e i sindaci dell’Umbria, bassa Toscana e alto Lazio. “Ad accogliere i primi cittadini – si legge in una nota di Ferrovie – Giuseppe Inchingolo, direttore Affari istituzionali e Comunicazione di FS, Aldo Isi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Daniele Moretti, direttore circolazione di RFI. In rappresentanza dei circa trenta sindaci che hanno raggiunto la Capitale questa mattina, erano presenti gli amministratori di Amelia, Chiusi, Cortona, Orte ed Orvieto“.

Per Ferrovie “Durante l’incontro – che si è svolto in un clima propositivo e cordiale – si è discusso di alcune richieste degli amministratori locali sollevate dai cittadini. Dal trasporto ferroviario degli ultimi mesi, in modo particolare la programmazione dell’offerta dei treni che viaggiano sulla linea direttissima Roma – Firenze, alla qualità del servizio erogato”.

“Da ambo le parti – continua la nota – si è convenuto di ragionare sulla programmazione a breve, medio e lungo periodo, e soprattutto sono stati illustrati gli ingenti investimenti che FS e RFI stanno mettendo in campo per rendere il servizio di trasporto ferroviario più efficiente e in linea con le aspettative di chi usa il treno per lavoro e per turismo. Interventi importanti, volti a garantire la manutenzione su tutta la rete ferroviaria ed a perseguire gli sfidanti obiettivi di investimento, correlati ai target PNRR. Quello di oggi è stato un primo passo di un dialogo costruttivo tra Ferrovie dello Stato e sindaci con l’obiettivo comune di dare un servizio migliore ai cittadini e ai pendolari”.