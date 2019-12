"I Poeti del Judo" portano alti i colori di Perugia ad Ostia - Tuttoggi

Ad Ostia al PalaPellicone si sono tenuti le Finali dei Campionati Italiani Esordienti B della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali il 7 dicembre ’19, giornata da incorniciare per l’ASD I Poeti del Judo di Perugia che con i tre atleti finalisti hanno affrontato la massima competizione dell’anno con caparbietà e voglia di vincere.

Alessandro Bicorgni, qualificato di diritto alla max competizione, si classifica al 5° posto su 65 atleti nella fortissima categoria dei 55kg, vincendo 4 incontri e perdendo nei quarti con con l’atleta che poi ha vinto il titolo e poi la finalina per il terzo posto alla fine del tempo golden scoore per decisione arbitrale!

Bene il comportamento in gara misurandosi con freddezza e lucidità, nonostante che fosse tra i più piccoli di età nella sua categoria (primo anno Esordiente B).

La medaglia sarebbe stata ampiamente meritata.



Cristiano Cristallini nella categoria kg.66 si classica 3° su 41 atleti vincendo 5 incontri perdendone solo uno al golden scoore con l’atleta che ha vinto il titolo. Conquista così la medaglia di Bronzo che gratifica un fruttuoso lavoro che inizia sin da piccoli.

Entrambi gli atleti si erano già distinti nel circuito gare federali del Trofeo Italia 2019 acquisendo rispettivamente la medaglia di bronzo e piazzamenti vicino al podio.

Meno bene per Emanuel Francesco Bicorgni kg.73 che ha perso due incontri non riuscendo ad aprire il percorso gara in una categoria sicuramente non facile! Le qualità ci sono per rifarsi molto presto…



Ottimo il piazzamento anchge della società perugina che si è classificata al 10° posto della classifica maschile su 201 società partecipanti.

Gli atleti che hanno gareggiato seguiti dal coach Stefano Poeta fanno parte di un gruppo di agonisti che si allenano con assiduità tutti i gg della settimana con aggiunta degli impegni di gara nei week end. Tante rinunce fatti di sacrifici per rincorrere un sogno che ogni atleta ha dentro.

Non da meno il 5° posto di Salvatore Pugliese che, al Gran Prix Cadetti svoltosi a Salerno il 30 novembre scorso, guadagna punti preziosi per la ranking nazionale che da diritto alle finali del Campionato Italiano.

Si chiude con questi risultati il 2019, anno intenso e di tante svolte che ci fanno ben sperare per il futuro. La crescita è continua e gli agonisti sono di esempio per il folto vivaio giovanile dell’ASD I Poeti del Judo che opera nel territorio di Perugia e Magione.