I Poeti del Judo, Alessandro Bicorgni oro al GranPrix Internazionale Alpe Adria

Alessandro Bicorgni classificato al primo posto nella classe cadetti categoria di peso 66 kg al Gran Prix Internazionale Alpe Adria

Un ottimo risultato è stato raggiunto da “I Poeti del Judo“, la società di judo di Perugia, sabato 19 marzo al 26° Grand Prix Internazionale Alpe Adria, a Lignano Sabbiadoro. Alessandro Bicorgni, nella classe cadetti categoria di peso 66 kg, si è infatti classificato al primo posto.

In una competizione prestigiosa come quella di Lignano, con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, la sua prestazione è stata eccellente. Seguito a bordo tatami dal coach Stefano Poeta, ha ottenuto sei vittorie su sei incontri disputati in una categoria popolata da ben 85 atleti di assoluto rilievo. La gara inoltre è valida per il punteggio della ranking nazionale.

Alessandro Bicorgni è salito quindi sul gradino più alto del podio, confermando l’ottimo andamento della stagione sportiva, avendo già ottenuto il settimo posto (su 87 atleti partecipanti) alle finali dei Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM lo scorso 5 marzo ad Ostia, a cui aveva avuto accesso grazie al suo posizionamento in ranking list. Anche nella classe Esordienti si era distinto piazzandosi al quinto posto alle Finali Nazionali FIJLKAM.

Meno bene per il compagno di squadra Gabriele Scorcini che, perdendo al primo incontro, ha esordito come primo anno cadetto ad una gara internazionale sicuramente di alto livello, dimostrando caparbietà e talento. La strada è quella giusta e continuando a lavorare i risultati non tarderanno ad arrivare.

Felicità per tutto il team dei Poeti del Judo, gruppo che attua un lavoro certosino finalizzato non solo al risultato agonistico ma anche alla crescita dei suoi giovani formandoli caratterialmente per metterli nelle condizioni di affrontare i problemi che nel sociale purtroppo non mancano.