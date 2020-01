I Paguro Bernardo compiono 20 anni e festeggiano con uno spettacolo gratuito - Tuttoggi

Dopo cinque cd, un libro che raccoglie alcuni testi delle canzoni (con traduzione a fronte), un dvd con svariati filmati e immagini, i Paguro Bernardo hanno raggiunto il traguardo dei 20 anni.



Massimo Dini, Marcello Cipolloni, Fabio Mariotti, Stefano Burani, Matteo Burani e Diego Burani continuano a “giocare” con i loro testi in dialetto “Castelèno”, che raccontano storie della tradizione popolare e non solo. Ovviamente sempre con lo spirito che li contraddistingue nella disponibilità a partecipare a eventi, feste e manifestazioni varie, con lo scopo di dare un piccolo aiuto a chi ne ha bisogno come fatto in tutti questi anni.



I Paguro Bernardo vogliono festeggiare il loro ventesimo compleanno con tutti gli amici e i cultori del “parlè Castelèno” sabato 1 febbraio, alle ore 20.45, al Teatro Comunale degli Illuminati con uno spettacolo gratuito. Saranno aiutati, nell’occasione, come degni compari e complici, dagli amici umbertidesi dei Tragiquesentimentalsong (Giacomo Bartolini, Maurizio Razzetti, Simone Giottoli, Fernando Bianchi, Stefano Cozzari e Franco Bianchi) e dal comico di Colorado Daniele Ceva.