I migliori croccantini per gattini disponibili sul mercato - Tuttoggi

Quando arriva il gattino in casa le domande e i dubbi a cui trovare risposta e conferme sono tantissimi. Dove dormirà? Come capirà il suo nome? Cosa gli darò da mangiare? Di solito la maggior parte delle risposte le fornirà il veterinario, senza contare che in rete esistono le spiegazioni per qualsiasi domanda possibile. Quindi, in linea generale, ai quesiti più semplici si troverà risposta nei vari siti e blog dedicati ai cuccioli.

Tuttavia, per dei consigli personalizzati e davvero efficaci è sempre preferibile portare il micio dal veterinario e ascoltare il suo insindacabile parere. Oggi, in questo articolo, parleremo di croccantini gattini sotto un altro punto di vista e che potrà essere di utilità informativa per ogni lettore. Lo faremo attraverso alcune considerazioni per i consumatori che è utile conoscere per la scelta dei migliori croccantini per i nostri amati gatti.

Miti da sfatare sui croccantini per gatti

Partiamo con le errate convinzioni circa il mondo dei croccantini per gattini e gatti che vedrebbero questa tipologia di alimenti tra quelli assolutamente errati e da sconsigliare. Se è vero che, come abbiamo premesso, il parere ultimo circa l’alimentazione di un gatto spetta al veterinario, è vero anche che le crocchette siano un cibo che può offrire grandi vantaggi e qualità. Il fatto che siano giusti o sbagliati non può essere generalizzato proprio perché la risposta dipende sempre dal tipo di felino, dall’età e dal suo stile di vita…oltre che da quello del padrone.

Sicuramente esistono croccantini per gatti non del tutto salutari ma ne esistono anche tanti altri validi, completi e di ottimo sapore. Le crocchette di alta qualità sono bilanciate e pensate per offrire solo ingredienti di prima scelta che fanno bene al gatto e alla salute di unghie, pelo, funzioni metaboliche e molto altro ancora. Ovviamente dato che il gatto tende a bere poco è preferibile dividere i pasti alternando secco e umido o inumidire leggermente le crocchette se hai un micio molto pigro.

Quali scegliere tra le tante sul mercato?

Tutti i croccantini per gattini e gatti devono rispettare i regolamenti comunitari in materia di produzione e informazione al consumatore. Se da un lato le crocchette non sono tutte uguali è vero anche che la miglior potrebbe dare fastidio al tuo gatto. Per la scelta basarsi su prezzi o packaging non è sempre la migliore delle soluzioni per cui, anche in questo caso, una visita dal veterinario saprà aiutarti a cominciare a capire questo grande mondo.

Il nostro consiglio è anche quello di leggere le etichette, ascoltare il parere di altri consumatori e osservare come risponde il tuo gatto all’alimentazione che proponi. Infine per quel che riguarda il prezzo è chiaro che chiunque cercherà di spendere il meno possibile, ma un eccessivo risparmio sull’alimentazione potrebbe causare problemi ben più costosi di un buon mangime.

Inoltre bisognerebbe considerare che sono numero i fattori che determinano il prezzo delle crocchette, come tasse, guadagni di rivenditori, grossisti e produttori, oltre ai costi di trasporto, produzione e pubblicità.