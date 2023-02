I dati: incidenti di caccia in calo, escludendo le pratiche illegali

Le associazioni venatorie riconosciute Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Italcaccia, e il CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, riunite insieme nella Cabina di Regia del mondo venatorio, commentano positivamente i dati divulgati dall’Università degli Studi di Urbino.

Distinguere gli incidenti di caccia dalle pratiche illegali

“Tali risultati – chiariscono – riguardano esclusivamente casi relativi a pratiche venatorie corrette, ed escludono i casi in cui si verifichino pratiche scorrette legate al mondo della caccia (bracconaggio, atti di

violenza intenzionale) che la Cabina di Regia denuncia come atti illeciti, e altre cause

difficilmente prevedibili (malori, cadute ecc..)”.

“Questa diminuzione – spiegano le associazioni venatorie – è stata possibile grazie ad una importante opera di sensibilizzazione sui temi della sicurezza nella pratica della caccia responsabile che il mondo venatorio ha portato avanti negli ultimi anni con impegno e dedizione”.

Obiettivo zero incidenti

Ma per i cacciatori l’obiettivo deve essere il “rischio zero”. “Nonostante i risultati siano incoraggianti, comunque – scrivono ancora le associazioni – il mondo venatorio rimane fermo nel sottolineare l’importanza di proseguire questo percorso per arrivare all’obiettivo più ambizioso di zero incidenti nei prossimi anni”.

Purtroppo, all’imprudenza e all’errore umano si aggiungono poi anche situazioni di illegalità nell’uso delle armi da caccia che aumentano i rischi, come sembrano confermare anche da alcuni recenti drammatici fatti di cronaca.