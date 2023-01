Morto nell’incidente di caccia, commozione ai funerali di Tardocchi

I colleghi della polizia e gli amici che ne condividevano la passione per la caccia si sono stretti intorno alla famiglia

In tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta Daniele Tardocchi, il 45enne ispettore di polizia morto in un incidente di caccia. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Pietro, alle porte di Spoleto. Una funzione a cui hanno assistito tantissime persone, tanto che in molti hanno dovuto attendere l’uscita del feretro fuori dalla chiesa.

Persone che si sono strette intorno alla compagna, al figlioletto ed a tutta la famiglia, ancora incredula per quanto avvenuto. Così come increduli sono gli amici che ne condividevano la passione per la caccia.