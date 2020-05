I Balestrieri di Gubbio colorano la città anche senza Palio - Tuttoggi

La società Balestrieri di Gubbio, nella giornata del Palio che non potrà disputarsi per le ormai note disposizioni anti Covid, ha voluto salutare a modo suo la città e i “colleghi” di Sansepolcro.

La sede dei balestrieri, il Palazzo del Bargello, è stata infatti imbandierata a festa, mentre stasera verranno accese delle fiaccole alle finestre in onore al nostro Patrono Sant’Ubaldo. In Piazza Grande, inoltre, è stato issato un tasso con conficcate alcune verrette, a simboleggiare la celebrazione plurisecolare del Palio.

“Vi invitiamo a passare anche brevemente davanti al palazzo del Bargello ed in piazza Grande, mentre i biturgensi potranno farlo tramite social – fa sapere il presidente Marcello Cerbella – Giunga l’abbraccio fraterno a tutti, nella speranza che in qualche modo si riesca in futuro a celebrare il Palio 2020“.