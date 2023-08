Hashish negli slip e in casa, 23enne di Amelia denunciato

Controlli ad Amelia contro lo spaccio, denunciato giovane incensurato con hashish addosso e a casa e in 3 segnalati come assuntori

Un 23enne amerino nei guai per spaccio di hashish, un suo amico segnalato come assuntore al pari di altri due giovani di Amelia. È questo il bilancio dell’attività di contrasto allo spaccio nel territorio locale da parte dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Amelia.

Un giovane, infatti, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Terni, per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è iniziato domenica, quando i militari dell’Arma hanno fermato – durante un normale controllo stradale – un’auto con a bordo due giovani, vicino a piazza XXI Settembre. Dall’abitacolo proveniva un inconfondibile odore di cannabis e così i carabinieri hanno perquisito i due ragazzi e l’auto, ma anche le rispettive abitazioni. In particolare, il 23enne – residente ad Amelia ed incensurato – aveva nascosti negli slip 2,5 grammi di hashish; a casa sua ce n’erano altri 35,5 grammi, oltre ad un bilancino, materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi e 270 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio.

Il conducente del veicolo, anch’egli incensurato, invece, è stato trovato in possesso di un involucro – dentro un calzino – contenente 0,6 gr di droga (verosimilmente hashish, secondo gli inquirenti) e per questo è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti alla prefettura di Terni

Inoltre, nei giorni antecedenti, sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile amerina hanno segnalato altre due persone quali assuntori di sostanze stupefacenti: un 25enne trovato in possesso di 2,25 grammi di hashish e un 39enne con 3 grammi di marijuana, entrambi residenti in città.

Tutto lo stupefacente ed il materiale per il confezionamento rinvenuto durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro.