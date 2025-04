Hashish, marijuana e funghi allucinogeni nel frigo, arrestata coppia - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, con l’ausilio dei militari della Stazione di Farneto di Colombella, hanno tratto in arresto due giovani, un 26enne italiano e una 25enne belga, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di controlli, i militari hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione in uso alla coppia, all’esito della quale sono stati rinvenuti, occultati nel frigorifero, 1,400 g di hashish, 31 g di marijuana, 7 g di funghi allucinogeni nonché, nascosti sotto il letto, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 350 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia.

In sede di udienza di convalida, il provvedimento è stato confermato con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.