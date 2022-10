Hashish nascosto in auto, denunciati due giovani beccati nel centro storico

Controlli nel territorio da parte degli agenti della Polizia

Metto etto di hashish nascosto in auto. Per questo due giovani sono stati denunciati dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scoperta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, mentre erano impegnati in un servizio di contrasto dei fenomeni dello smercio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno intercettato – nei pressi del centro storico – un’autovettura a bordo della quale viaggiavano due giovani cittadini italiani.

Agli agenti, sin dall’inizio del controllo, non è sfuggito un certo nervosismo da parte dei due ragazzi, uno dei quali, poco prima che il veicolo si fermasse, era stato notato dai poliziotti mentre armeggiava all’interno dell’abitacolo, come se avesse fretta di nascondere qualcosa.