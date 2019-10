Halloween “Una Fiaba Horror”, a Castel San Giovanni la X edizione

Un meraviglioso Castello quattrocentesco, perduto nella Valle spoletina, vive in un limbo sospeso nel tempo. Nel periodo che precede Halloween una sorta di magia lo trasforma nel Regno dei Cattivi delle Fiabe. Nei giorni del 26 e 27 ottobre dalle ore 15 in poi, nella sua decima edizione, il Castello di Castel San Giovanni di Castel Ritaldi, ospiterà i Cattivi più simpatici di sempre festeggiando insieme Halloween!

Tantissimi giochi ispirati alle fiabe Disney intratterranno grandi e piccini, Ai bambini che riusciranno a completare tutti i giochi verrà consegnato il Passaporto del Cattivo che sarà prova di coraggio ed abilità. Non sarà facile affrontare il famigerato Tunnel dell’orrore, che da sempre terrorizza e stupisce bambini e genitori, chissà chi si aggirerà quest’anno per il vicolo più temuto del Castello… Inoltre non mancheranno i panini con la salsiccia cotta sulla brace, castagne, vin brulé e bevande gratuite a volontà.

Ricordatevi quindi che il 26 e 27 ottobre ore 15:00, Capitan uncino, Jafar, la Regina di cuori, Cattivissimo me, Ursula e tanti altri vi aspetteranno per passare insieme un magico e Cattivissimo pomeriggio.

Alle 19.00 del 26 spettacolo gratuito con il ventriloquo Nicola Pesaresi noto per le partecipazioni in ”Italia’s Got Talent”, ”Colorado” e ”Tu si que Vales”, ed il 27 sempre alle 19 spettacolo di danza Arabesque.

Ci sarà anche un concorso gratuito ”Halloween una fiaba horror”, per partecipare si può leggere il regolamento sulla pagina facebook: “Halloween una fiaba horror”.

