Ha un tablet rubato ma viene localizzato grazie al gps, denunciato 33enne - Tuttoggi

Era in possesso di un tablet non suo, del valore di 1400 euro, ma è stato rintraciato grazie alla localizzazione gps e denunciato. Martedì mattina personale del Posto di Polizia Centro Storico impiegato, su disposizione del Questore di Perugia, anche in servizi estesi nell’area della Stazione di Perugia Fontivegge, durante un pattugliamento della zona Ferroviaria veniva fermato da un cittadino italiano.

L’uomo ha riferito agli agenti che, nella giornata di lunedì, era stato derubato di un tablet, del valore di 1400 euro, che era nella sua autovettura. Ma grazie al sistema informatico di localizzazione, il tablet era stato rintracciato nell’area della fermata del Minimetrò di Fontivegge. Gli agenti hanno setacciato la zona e visto il 33enne, un cittadino romeno già noto alle forze dell’ordine per i reati di ricettazione reiterata, abbandono di minore e Fogli di Via da svariate parti d’Italia, che tentava di allontanarsi frettolosamente dall’area. Gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo, denunciato per ricettazione. Ol costoso strumento veniva riconsegnato al legittimo proprietario.