H-Open Week sulla salute della donna, visite gratuite a Castello e Branca - Tuttoggi

La 7^ edizione si terrà dal 20 al 26 aprile, promossa dalla fondazione Onda nell’ambito della rete italiana degli ospedali con bollini rosa | Ecco i servizi offerti nei due ospedali

Anche quest’anno gli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino sono tra i nosocomi italiani con i Bollini Rosa che hanno aderito alle iniziative promosse in occasione della Giornata nazionale della Salute della donna, che si celebra il 22 aprile.

Organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, la 7^ edizione dell’H-Open Week si terrà dal 20 al 26 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 354 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere informazione e servizi, prevenzione e cura delle principali patologie femminili. Saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche.

Branca

Nello specifico, all’ospedale di Branca (Gubbio-Gualdo Tadino) il 21 aprile (dalle 9 alle 13) sono in programma consulenze con un medico e/o ostetrica del servizio di senologia chiamando direttamente il giorno stesso lo 0758934693. Dal 20 al 22 aprile, invece, si terranno il pomeriggio (dalle 14,30 alle 17) visite e colloqui in presenza di consulenza ginecologico-ostetrica (su menopausa, patologie cervice uterina e consulenza per valutazione pavimento pelvico). Prenotazione obbligatoria dall’11 al 14 aprile al numero 0759270467 e 0759270466 (dalle ore 14 alle 15).

Città di Castello

All’ospedale di Città di Castello, dal 20 al 22 aprile (dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 16, il 22 aprile dalle 8 alle 14) sono in programma visite senologiche con valutazione del rischio personale ed eredo-familiare. La visita va prenotata dall’11 al 15 aprile (dalle ore 12 alle 13) al numero 0758509625 o tramite mail: mammografico.altotevere@uslumbria1.it.

Sempre dal 20 al 22 aprile (dalle ore 12 alle 14) si terranno le visite di consulenza ginecologico-ostetrica (su menopausa, patologie cervice uterina, consulenza per valutazione pavimento pelvico). La prenotazione è obbligatoria, da effettuare dall’11 al 15 aprile (dalle ore 12 alle 13), chiamando allo 0758509231 e 0758509669.

“Con questa 7^ edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna, iniziato quando l’allora Ministro della Salute Lorenzin istituì la Giornata della salute femminile”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Onda – Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile visite gratuite con servizi diagnostici e terapeutici, per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e percorsi di cura personalizzati. Il post Covid mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni”.

Per maggiori informazioni su altre visite gratuite, visitare il sito www.bollinirosa.it, dove sono consultabili (selezionando la regione e la provincia di interesse) tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.