Guidava sotto effetto della cannabis: aveva anche 20 grammi di hashish - Tuttoggi.info

Guidava sotto effetto della cannabis: aveva anche 20 grammi di hashish

A Orvieto è stato denunciato per guida sotto stupefacenti un 26enne della zona. Con sé aveva anche hashish
Mar, 28/10/2025 - 11:08

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti in questi giorni dai Carabinieri di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, nell’orvietano è stato denunciato per guida sotto stupefacenti un 26enne della zona.

Positivo alla cannabis al test salivare

Il giovane, controllato nella notte tra il 20 ed il 21 ottobre a Orvieto da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, è risultato positivo al test preliminare salivare. I successivi accertamenti clinici eseguiti presso l’ospedale, ne hanno conclamato la positività ai cannabinoidi. Inoltre il 26enne, gravato da precedenti, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, per cui è stato segnalato alla Prefettura-Utg di Terni in qualità di assuntore.

Per lui, oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo di proprietà ai fini della confisca. 

