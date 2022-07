Guida senza patente, nell’auto un latitante ricercato

Lo straniero condannato per reati in materia di droga è stato portato al carcere di Capanne

Quando le forze dell’ordine hanno fermato la sua auto, durante un controllo, lo straniero non aveva la patente di guida. Ma soprattutto con lui, nell’auto, c’erano anche un tunisino condannato per reati in materia di droga, ricercato perché latitante.

Personale del Dipartimento della polizia penitenziaria e militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Perugia lo hanno arrestato e portato nel carcere di Capanne.