Guida senza aver mai avuto la patente | La Polizia lo blocca sulla E45 a Todi

Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Todi, sulla E45 ha effettuato un controllo su un’autovettura Ford Fiesta con targa italiana.

Nel corso del controllo, il conducente e proprietario del mezzo, un cittadino romeno di 33 anni regolarmente residente in Italia, ha esibito una denuncia di smarrimento della patente di guida e la fotocopia della stessa.

I poliziotti, insospettiti dalle circostanze e dall’atteggiamento del 33enne hanno invece deciso di approfondire il controllo.

Dagli accertamenti, svolti anche in collaborazione con le Autorità romene, è emerso che il conducente non era titolare di patente di guida e che, quella dichiarata smarrita ed esibita in fotocopia, apparteneva ad altra persona.

Vista la falsità delle dichiarazioni contenute nella denuncia di smarrimento, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria spoletina ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale; inoltre a carico dello stesso è stata contestata la violazione dell’art. 116 del Codice della Strada per guida senza patente, con una sanzione di 5.110 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

