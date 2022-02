Guerra Ucraina, San Venanzo aderisce alla "Tavola della Pace" - Tuttoggi

Ucraina, venti di guerra soffiano da Mosca. L'appello della "Tavola della Pace" - "L'Europa dia segnale chiaro, no alla guerra"

Il Comune di San Venanzo aderisce all’appello lanciato dalla “Tavola della Pace” sulla situazione in Ucraina, sottoscrivendo l’iniziativa “Ucraina. La guerra è una follia”. “La sola idea che si debba tornare ad affrontare una guerra in Europa è un’autentica follia”, sostiene l’amministrazione comunale riportando il testo dell’appello.

Appello alla pace

“Tutti i responsabili dell’Unione Europea e della politica internazionale sono chiamati ad agire con determinazione per impedire che la crisi dell’Ucraina sfoci in una nuova guerra, che avrebbe conseguenze devastanti per tutto il mondo. Sarebbe una pericolosissima regressione storica. L’Europa dica subito una parola chiara: Mai più guerra in Europa! E agisca di conseguenza. Non c’è alcuna possibilità di difendere i diritti umani o di risolvere le crisi muovendo carri armati, soldati, navi e aerei di guerra”.