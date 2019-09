Guercio si presenta a bordo dello Spoleto City Bus – fotogallery

È stato presentato questa mattina a bordo del fiammante Spoleto City Tour, il progetto Guercio, un contenitore di genere comico e satirico trasmesso sui social con caratura regionale, curato da Tommaso Biondi e Fabio Pinchi.

Guercio si propone come una trasmissione nella quale possono trovare spazio sia gli avvenimenti rimasti senza pubblicità sia quelli più noti ed entrambi saranno raccontati con “un altro punto di vista”.

Un Blog, una pagina Facebook, un profilo Instagram, un canale Youtube e 2 appuntamenti settimanali, oltre ad un evento live estivo già in preparazione, che riporterà Biondi e Pinchi in teatro come ai tempi della Rivista, è il ricco menù con il quale Guercio si presenta al pubblico.

Avvalendosi di segnalazioni e di inviati, il venerdì verrà trasmesso il TeleGuercio, un vero e proprio tg che racconterà le vicende accadute, attraverso una particolare analisi satirico/comica. Mentre il martedi l’appuntamento sarà con Il Processo di Guercio, per creare uno stretto collegamento con i follower. Si tratta di una diretta streaming su Facebook con ospiti in studio che racconterà di Sport, Attualità e Politica sempre seguendo il cliché satirico del progetto.

“La satira è un punto di vista e un po’ di memoria, quindi dà fastidio perché ricorda un fatto – spiegano Pinchi e Biondi – inoltre dà fastidio perché, il punto di vista dell’autore satirico, che è quello che scatena la risata, fondamentalmente, consente allo spettatore, all’ascoltatore, di mettere in prospettiva il fatto stesso e quindi di comprenderlo”.

Dopo una pausa artistica di 2 anni torna la coppia regina della satira e Guercio diventa l’evoluzione del pensiero goliarda 2.0. Per entrare a far parte di Guercio come inviati basta realizzare un video provino e sottoporlo alla redazione. E’ inoltre possibile inviare segnalazioni che interessino il territorio spoletino e più in generale umbro. Tutto il materiale deve essere inviato tramite whatsapp al numero 379 1462313 oppure via mail all’indirizzo segnalazioni@guercio.org.

Media Marketer srl, esperta di digital marketing e social network, si occuperà della parte tecnica e commerciale del progetto. Il primo appuntamento è con TeleGuercio venerdi 27 settembre sui canali social.

