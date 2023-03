A Gubbio torna la Festa della Poesia, Guido Catalano tra gli ospiti

“Tra le esperienze proposte – ha spiegato Fofi – ci sarà quella della scrittura creativa, con il laboratorio di arte-voce-suono guidato dall’arteterapeuta Giulia Nardi insieme alla musicista italo americana Emma Grace, un laboratorio di scrittura dell’haiku passeggiando per le strade del centro storico con la poeta e scrittrice Antonella Giacon, un seminario sullo slam poetry che sicuramente attirerà l’attenzione dei più giovani con Matteo di Genova, vincitore del Premio Dubito. E poi un laboratorio per bambini (6-11 anni) sulle poesie di Gianni Rodari guidato da Francesca Nicchi e il Gruppo Amarte. Ci sarà anche l’occasione di vivere un’esperienza di canti e poesia da tavolata con i poeti e cantori dell’associazione Lottava Rima la domenica a pranzo”.

Ma l’evento clou della Piccola Festa della Poesia è sicuramente rappresentato dal reading letterario di Guido Catalano, che torna in tour dopo 6 anni di assenza con “Smettere di fumare baciando”, in programma sabato 25 alle 18 in Biblioteca Sperelliana. Sempre il 25 alle 21.30 ci sarà un evento per riscoprire la biblioteca in tutto il suo splendore e in un modo inusuale: la “Notte bianca della poesia in biblioteca”, omaggio alla poesia e ai poeti del passato e contemporanei con la partecipazione di poeti, attori, musicisti, cantanti, performer, un percorso guidato in piccoli gruppi.

“Un progetto che valorizza luoghi e spazi della cultura in città – ha sottolineato il sindaco Stirati – in una combinazione di musica e voci che è estremamente contemporanea ma anche così tanto antica. Con soddisfazione diamo il nostro contributo a una manifestazione che darà spazio alle eccellenze della poesia in luoghi di altissima bellezza”. L’assessore Uccellani ha sottolineato come “l’Amministrazione abbia aperto volentieri, anche in orari non consueti, gli spazi della biblioteca (e non solo) per questo Festival, stante l’offerta culturale importante di questa due giorni poetica: sono certa del fatto che i nostri luoghi, così pieni di arte e bellezza, si sposeranno perfettamente con le rime, le note e i testi di artisti e poeti”.

Tutto il programma della Piccola Festa della Poesia si trova sul sito www.umbriainvoce.it, per prenotare gli eventi (obbligatoria la prenotazione per Guido Catalano) si può scrivere una mail a umbriainvoce@gmail.com.