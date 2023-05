Gubbio, lo studio sulla qualità dell'aria non rileva criticità "Dati ampiamente sotto valori limite" - Tuttoggi.info

Cnr e Università la Sapienza hanno illustrato i risultati del monitoraggio effettuato sul territorio tra il 2021 e 2022, Pm10 alle stelle soprattutto in inverno a causa dei riscaldamenti domestici

Si è tenuta ieri (17 maggio) a Palazzo Pretorio, la presentazione dei risultati sullo studio della qualità dell’aria nel territorio di Gubbio, a completamento delle rilevazioni già effettuate da Arpa.

Ad effettuare la ricerca, nel periodo compreso tra ottobre 2021 e 2022, – finanziata dal Comune per 173 mila euro – sono stati il Cnr, presente con la ricercatrice Cinzia Perrino, e l’Università la Sapienza di Roma, rappresentata dalla docente Silvia Canepari.

Proprio la Perrino ha spiegato come a Gubbio siano state installate 20 stazioni di rilevamento, con 9 periodi di campionamento su 4 stagioni, ognuno della durata di 6 settimane, per 20 mila analisi effettuate. Alla fine è emerso che “i dati sulla qualità dell’aria registrati dai filtri di raccolta vicini a quelli Arpa, coincidono perfettamente con quelli effettuati dall’agenzia ambientale e che, oltre ciò, gli altri dati evidenziati dallo studio non evidenziano criticità specifiche e sono ampiamente sotto i valori limite“.

E’ stato spiegato come nel periodo estivo, più arido, l’inquinamento maggiore proviene dalla componente suolo (oltre il 50% della massa complessiva), a cui contribuiscono polveri naturali sollevate da vento, attività agricole e transito veicolare e polveri associate alla produzione e all’impiego di materiali cementizi (anche in questo caso risollevate dal suolo tramite transito veicolare). Queste polveri, per composizione chimica e dimensioni, restano fortemente localizzate e costituiscono una delle componenti meno nocive del Pm.

Nel periodo invernale il Pm10 è invece dominato dalle emissioni dovute alla combustione di legna e pellet per il riscaldamento domestico (fino a circa il 60%). Queste emissioni contengono specie dannose, hanno buona capacità di diffondersi nello spazio circostante e di generare processi ossidativi. Nelle conclusioni è stato infine sottolineato che “le emissioni di tipo industriale sono cosi esigue da non essere identificabili dai due metodi di attribuzione delle sorgenti adottati“.

Il sindaco Stirati ha ricordato come lo studio, “per il quale non sono stato sperperati soldi pubblici, sia stato un atto dovuto per avere risposte certe e oggettive sulla qualità dell’aria a Gubbio”. La vice Alessia Tasso ha poi aggiunto che “da oggi, i cittadini di Gubbio saranno sicuramente più tranquilli”. Il primo cittadino, che ha sottolineato come nell’anno di monitoraggio non fosse attivo uno dei due impianti industriali cittadini, ha poi aggiunto che in futuro potrebbero ripetersi altri studi. Cnr e Università, sull’argomento, hanno evidenziato come “i rilevamenti fatti sull’unico cementificio in azione non abbiano riscontrato dati preoccupanti”.