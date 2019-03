Gubbio, oltre 300 firme per chiedere al Comune aree di sgambamento per cani

share

Su iniziativa di un comitato spontaneo di cittadini, è partita una sottoscrizione che verrà inviata all’amministrazione comunale di Gubbio (sindaco, giunta e Consiglio) , per chiedere l’individuazione e la realizzazione di aree di sgambamento e ricreazione per cani.

“In pochi giorni abbiamo già raccolto oltre 300 firme – spiega Patrizia Pierotti di ‘Galleria d’Arte’ in via Leonardo da Vinci, promotrice dell’iniziativa – da parte di cittadini che amano i cani e che li possiedono. Abbiamo constatato che un numero crescente di persone ha un ‘amico a 4 zampe’, in compagnia del quale vanno a fare passeggiate in varie zone della città, comprese aree verdi adibite a parco pubblico. Questo se da un lato fa piacere, dall’altro crea non pochi problemi per possibili situazioni di promiscuità nelle relazioni uomo/cane e di convivenza per una non corretta gestione delle deiezioni, soprattutto in presenza di bambini”.

Le città puntano a diventare sempre più ‘pet friendly’, ovvero più vivibili per gli animali, e si sta diffondendo la creazione di spazi pubblici dedicati a questi amici dell’uomo. Tali spazi, chiamati ‘aree di sgambamento’ o semplicemente ‘aree per cani-dog park’, sono adeguati, recintati e serviti: qui i cani possono essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio in sicurezza, sotto la responsabilità dei proprietari e nel rispetto degli altri frequentatori

“Naturalmente vanno apposti specifici cartelli indicatori e stabilite regole da seguire da parte dei proprietari per tenere pulita e in ordine l’area. – ha aggiunto Pierotti – Proponiamo l’individuazione nel territorio verde comunale di più aree distribuite territorialmente, ad esempio all’interno del Parco Vittorina, Parco del Teatro Romano e area verde del canile di Ferratelle, che ha uno sviluppo di superficie tale da non interferire con la gestione del canile stesso e che agevolerebbe anche le pratiche di conoscenza e adozione dei cani randagi ospitati”. La raccolta delle firme viene effettuata in vari punti della città, tra i quali ‘Galleria d’Arte’, ‘Colibrì’, ‘Terra Bio’, ‘Agility dog’, Centro Estetica ‘Lorella Marsili’, ‘Scodinzolando’ e proseguirà fino a fine marzo.

