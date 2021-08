Al via Gubbio Doc Fest, nuove modifiche a circolazione e sosta - Tuttoggi

Ulteriori misure intraprese per gestire il grande flusso turistico e garantire la sicurezza della manifestazione, ecco tutti i cambiamenti previsti nella zona di Piazza Grande, via dei Consoli e via XX Settembre

Modifiche alla circolazione in vista nel centro storico per il prossimo fine settimana, quando ai consueti provvedimenti adottati per i weekend estivi si sommeranno quelli legati allo svolgersi del Gubbio DOC Fest.

Oltre alle misure per regolamentare il traffico e favorire i percorsi pedonali turistici – vista una presenza che secondo le prime stime avrà un incremento di quasi il 40% di flusso turistico in città rispetto allo scorso anno – gli eventi legati al DOC comporteranno sia la necessità di favorire l’accesso in Piazza Grande dei mezzi pesanti che trasportano tutto ciò che serve per questo tipo di manifestazioni, sia il dovere di ottemperare a tutta una serie di misure di sicurezza, a cominciare dalle necessarie vie di fuga: per questo motivo via dei Consoli e via XX Settembre dovranno essere lasciate libere.

“Siamo certamente consapevoli – fa notare l’amministrazione comunale – dei disagi che potranno avere i residenti, ma tali chiusure e provvedimenti vanno inquadrati nell’offerta artistico-culturale che abbiamo fortemente voluto favorire e che sta portando in città migliaia di turisti. La sicurezza è un fattore ineludibile quando si tratta di grandi manifestazioni, soprattutto in questo momento: ecco perché, nonostante faremo lo sforzo di attenuare l’impatto quanto più possibile, chiediamo agli eugubini pazienza e collaborazione”.

Queste, nel dettaglio, le principali modifiche previste per i prossimi giorni:

Via dei Consoli (ambo i lati)

25 agosto : divieto di sosta 7-12 per trasporto palco in Piazza Grande

: divieto di sosta 7-12 per trasporto palco in Piazza Grande 26/27/28 agosto : divieto di sosta 10-24 (accesso in sicurezza e vie di fuga per i concerti)

: divieto di sosta 10-24 (accesso in sicurezza e vie di fuga per i concerti) 30 agosto: divieto di sosta 7-10 (trasporto palco fuori da Piazza Grande)

Via XX Settembre (tutta)

26/27/28 agosto: divieto di sosta 10-24 per concerti (accesso in sicurezza e vie di fuga)

Corso Garibaldi