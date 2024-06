Gubbio D.O.C. Fest festeggia 10 anni con Alex Britti in Piazza Grande - Tuttoggi.info

L'edizione 2024 avrà luogo dal 17 al 25 agosto, il 24 il main event in PIazza Grande

Un’edizione 2024 carica di significati ed emozioni: il Gubbio D.O.C. Fest taglia il traguardo dei 10 anni, e ritrova i suoi luoghi storici, primo tra tutti Piazza Grande, che evocano un fortissimo senso di appartenenza, sia per i giovani organizzatori sia per chi partecipa.

Le proposte di quest’anno – il festival inizierà il 17 e terminerà il 25 agosto – saranno come sempre di spessore e qualità, nomi che hanno fatto la storia della musica e della cultura italiana. I luoghi, come detto, saranno quelli che hanno caratterizzato il la kermesse negli anni, tra la pietra e il verde della città: Piazza Grande, Parco Ranghiasci, gli Arconi di Via Baldassini, ma anche Parco Coppo.

Uno dei main event dell’edizione 2024 – presto il programma verrà svelato per intero sul sito (sulle pagine Fb e Instagram gli aggiornamenti) non poteva che essere all’insegna di una delle figure musicali che ha fatto ballare e cantare intere generazioni. Sbarca a Gubbio Alex Britti, chitarrista e cantautore straordinario, con il suo Live Tour.

Nella splendida cornice di Piazza Grande si esibirà una delle chitarre e voci blues più celebri d’Italia, reduce dal successo di Supereroi, l’ultimo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre e delle hit della scorsa estate Tutti come te e Nuda. L’evento avrà luogo il 24 agosto dalle ore 21.30 (biglietti disponibili nei prossimi giorni su: Ticket Italia, TicketOne o alla Tabaccheria della Stazione).