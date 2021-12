Gubbio, cercasi Dirigente Lavori pubblici | Online avviso per la selezione - Tuttoggi

I primi colloqui con la commissione nominata ad hoc si terranno il 20 gennaio prossimo, ecco i requisiti per accedere | La domanda andrà inoltrata entro il 3 gennaio

E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio online, nella sezione “Bandi e concorsi” del sito del Comune di Gubbio, un avviso pubblico di selezione per l’individuazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110.

Requisiti imprescindibili

Per tutti i dettagli sui requisiti necessari per partecipare alla selezione è possibile consultare il bando, in ogni caso costituiscono requisiti imprescindibili per l’ammissione il possesso del diploma di laurea in Ingegneria o equipollente conseguito con il vecchio ordinamento o in alternativa laurea specialistica di cui al D.M. 03.11.1999, n. 509 o laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 equiparate al diploma di laurea del vecchio ordinamento, nonché l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta.

Come presentare l’istanza

L’incarico avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Gubbio, Ufficio Protocollo, Piazza Grande n. 9, 06024 Gubbio (PG), apposita istanza formulata secondo il Modulo allegato all’avviso pubblicato, entro e non oltre il 3 gennaio 2022 con una delle seguenti modalità:

• tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Gubbio, P.zza Grande n. 9, 06024 Gubbio (PG); in questo caso la domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per 1’individuazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne”

• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gubbio, sito in via della Repubblica, n. 11 negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; il martedì dalle 15.30 alle 17.30)

• tramite utilizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) personale alla seguente casella postale digitale certificata dell’amministrazione: comune.gubbio@postacert.umbria.it. Si precisa che la domanda, in formato pdf, dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo certificato P.E.C. intestato al candidato. Nell’oggetto andrà riportata la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per 1’individuazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne”.

Curriculum e colloqui

Le domande dovranno anche contenere un dettagliato curriculum vitae professionale e formativo, datato e sottoscritto. L’esame dei curricula e i colloqui valutativi saranno svolti da una Commissione nominata ad hoc. Nel corso del colloquio, che si terrà in forma pubblica, saranno affrontate le seguenti tematiche: aspetti manageriali; aspetti tecnico-amministrativi generali; aspetti tecnici specifici per l’incarico da conferire. Si provvederà inoltre all’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese, nonché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La Commissione relazionerà al sindaco in merito agli esiti della valutazione. Successivamente il sindaco individuerà il contraente fra i candidati appartenenti alla fascia di merito “adeguato” sulla base di un ulteriore colloquio, riservato solo a questi ultimi e mirato a valutare gli aspetti motivazionali legati al conferimento dell’incarico, anche in rapporto agli obiettivi del mandato amministrativo. Sia l’esito della valutazione svolta dalla Commissione che quello finale a seguito del colloquio col sindaco verranno pubblicati nel sito internet del Comune alla sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione trasparente”, quale unica misura di pubblicità legale.

I colloqui con la Commissione si svolgeranno presso la Sala Trecentesca della Residenza Comunale di Palazzo Pretorio a Gubbio, P.zza Grande n. 9, il 20 gennaio 2022 alle ore 11 ed eventualmente a seguire. I colloqui con il sindaco dei soli candidati che avranno avuto un giudizio di merito “adeguato” si svolgeranno presso l’Ufficio del Sindaco nella Residenza Comunale di Palazzo Pretorio, P.zza Grande n. 9, il 31 gennaio 2022 alle ore 9.