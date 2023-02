Guardie mediche coprono anche i turni di primo soccorso, niente assistenza medica

Il segretario regionale Fiasl non si spiega il silenzio da parte del Comune di Cascia. “Forse perché – commenta – è l’unico comune in Italia dove non c’è l’opposizione. Oppure non si interessa molto dei problemi della sanità. Mi meraviglia molto – prosegue Bruni – che il sindaco di Cascia non intervenga, ache nell’organizzazione dei servizi e della carenza di personale nella RSA e Riabilitazione Intensiva, dove lui lavora. Ancor di più mi meraviglia l’assessore alla sanità del Comune di Cascia, che lavora all’interno della struttura sanitaria come fisioterapista, quindi ha conoscenza della mancanza di personale. Cosa ancor più grave – aggiunge – che tutta la popolazione subisca passivamente alla soppressione di servizi nel comune”.

Bruni si chiede come mai, di fronte a questo grave disservizio, i cittadini di Cascia non scendano in piazza e non si organizzino pubbliche assemblee per discuterne.

Bruni cita anche un esempio di malasanità avvenuto nei giorni scorsi: “L’ambulanza del 118 era uscita più volte (fortunatamente era un giorno festivo e a bordo c’era il medico). Il primo soccorso rimane così senza medico, soltanto con l’infermiere che prestava assistenza ad un paziente presunto trauma cranico. Ma nello stesso tempo sopravveniva un TSO, sembra anche con intervento delle forze dell’ordine”.

“Cara popolazione di Cascia, cara amministrazione comunale e politici – conclude il segretario regionale della Fials – svegliatevi, perché tra poco a Cascia non ci sarà più nulla e diventeremo frazione di Norcia”.