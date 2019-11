Gualdo Tadino, presentata la “Stagione di Prosa 2019-2020” | Programma

E’ stata presentata oggi (martedì 20 novembre), nella Sala Giunta del Municipio, la Stagione di Prosa 2019/2020 promossa dal Comune di Gualdo Tadino e dal Teatro Stabile dell’Umbria, con la collaborazione di Unigualdo, di ‘Educare alla Vita Buona’, Associazione Talia, Istituto Casimiri e il sostegno del Rotary Club. All’incontro sono intervenuti l’assessore alla Cultura Barbara Bucari, la responsabile del Circuito Teatrale del Teatro Stabile dell’Umbria Bianca Maria Ragni, la rappresentante dell’Unigualdo Prof.ssa Marcella Viventi e il Presidente del Rotary Club Gualdo Tadino Carlo Giustiniani.

La stagione di prosa partirà il prossimo 10 dicembre e si svolgerà sia al Teatro Don Bosco che al Teatro Talia, con un’uscita anche al Teatro Morlacchi di Perugia. “Presentiamo oggi la nuova stagione di Prosa, arrivata alla sua 19^ edizione, – ha sottolineato l’assessore Bucari – che come consuetudine vedrà appuntamenti di alto livello, quest’anno ancor più degli anni scorsi. La nostra Amministrazione crede fortemente nella cultura e nella qualità degli eventi offerti ai cittadini ed in virtù di questo abbiamo incrementato in questa stagione il contributo economico per la Stagione di Prosa, che si svolge in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria, per avere spettacoli ancor più variegati e di qualità nei due contenitori della città, il Teatro Don Bosco e il Teatro Talia”.

“Gualdo sta rispondendo molto bene al richiamo del Teatro e, quella che andrà in scena quest’anno, – ha dichiarato Bianca Maria Ragni del Tsu – sarà una Stagione di Prosa importante con 8 spettacoli di assoluto rilievo. Il numero di spettatori sta crescendo di anno in anno, il teatro viene visto come un luogo di incontro, e per questo motivo i prezzi degli abbonamenti sono rimasti invariati. Si partirà il 10 dicembre al Teatro Don Bosco con l’attrice Lunetta Savino. Il 17 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, ci sarà lo spettacolo ‘La Lunga vista di Marianna Ucrìa’, dal romanzo di Dacia Maraini, che utilizzerà un interprete della Lingua Italiana Segni per rivolgersi anche alle persone non udenti”.

Questo nel dettaglio il ricco programma della Stagione di Prosa 2019-2020:

• Martedì 10 dicembre, ore 21 (Teatro Don Bosco): Non Farmi Perdere Tempo – Tragedia comica per donna destinata alle lacrime – Produzione Maurizio Marino per Arteteca, Stefano Sarcinelli per Laprimamerica, Massimo Andrei per Mater

(diretto da Massimo Andrei con Lunetta Savino, scene Daniele Stella, costumi Annalisa Ciaramella, musiche Claudio Romani, luci Luico Sabatino, aiuto regia Mario Zinno);

• Lunedì 30 dicembre, ore 21 (Teatro Morlacchi – Perugia): La Musica è pericolosa – Concertato – Produzione Casa Editrice Alba (sax/clarinetto Marina Cesari, violoncello/chitarra Pasquale Filastrò, batteria/percussioni Ivan Gambini, contrabbasso Marco Loddo, tastiere Rossano Baldini, pianoforte Nicola Piovani);

• Venerdì 17 gennaio, ore 21 (Teatro Talia): Mistero Buffo di Dario Fo – Produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in collaborazione produttiva con Art Quarium (con Matthias Martelli, regia Eugenio Allegri, regista assistente Alessia Donadio, luci e fonica Loris Spanu, artist management Serena Guidelli, ideazione video e colonna sonora Eugenio Allegri, montaggio e realizzazione video Fabrizio Garnero);

• Giovedì 30 gennaio, ore 21 (Teatro Don Bosco): L’Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello – Produzione I Due della Città del Sole & Altra Scena (con Giorgio Colangeli, Pietro De Silva e con Valentina Perrella, Cristina Todaro, Alessandro Solombrino e Francesco Petit-Bon, regia Giancarlo Nicoletti);

• Giovedì 13 febbraio, ore 21 (Teatro Don Bosco): Il Paese che non c’è, un progetto di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno – Produzione Ura Teatro (con Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno, ideazione scene Denise Carnini, realizzazione scene Cosimo Scorrano, disegno luci e tecnica Angelo Piccinni, consulenza storica e culturale Giovanni Giacopuzzi);

• Giovedì 5 marzo, ore 21 (Teatro Don Bosco): Mi Amavi Ancora – Produzione ArtistiAssociati, Synergie Arte Teatro

(traduzione Giulia Serafini, regia Stefano Artissunch con Ettore Bassi, Simona Cavallari e con Giancarlo Ratti, Malvina Ruggiano, scene Matteo Soltanto, costumi Marco Nateri, disegno luci Giorgio Morgese, musiche Dardust);

• Martedì 17 Marzo, ore 21 (Teatro Don Bosco): La Lunga Vita di Marianna Ucrìa, dal romanzo di Dacia Maraini – Produzione Lunaria Teatro (con Raffaella Azim e Francesca Conte, fonico Giorgio Panni e Giacomo Rigalza, regia Daniela Ardini);

• Venerdì 27 marzo, ore 21 (Teatro Talia): Reading Novecento– Produzione Pupi e Fresedde-Centro Nazionale di Produzione Teatrale Firenze/Uthopia/tra Cielo e Terra (di e con Ciro Masella).

Per condizioni su biglietti, abbonamenti e altre informazioni è possibile rivolgersi a: Info Point (Piazza Martiri della libertà – Tel. 075-9150263. Mattina: mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; Pomeriggio: martedì, giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 19,30. Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria tel. 075 57542222 tutti i giorni feriali dalle 16 alle 20.

Botteghino del Teatro Don Bosco tel. 075 9141740; botteghino del Teatro Talia tel. 333 3448014 solo il giorno dello spettacolo dalle 20. Tutte le info anche su www.teatrostabile.umbria.it. Dal 26 novembre saranno in vendita gli abbonamenti per i vecchi abbonati. Successivamente dal 29 novembre sarà possibile acquistare gli abbonamenti per i nuovi spettatori. Pacchetti speciali sono rivolti ai giovani studenti.

