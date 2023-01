Gualdo Tadino, incendio in via d’Annunzio: casa inagibile

Casa interdetta fino alla verifica delle condizioni di stabilità

Incendio di un tetto in via d’Annunzio, a Gualdo Tadino. I vigili del fuoco di Gaifana, insieme ad un mezzo d’appoggio da Foligno, hanno provveduto tempestivamente a limitare i danni. Presumibilmente l’incendio è stato causato dalla canna fumaria. Sul posto anche il funzionario di guardia intervento dalla sede centrale di Perugia per la valutazione e della struttura portante in legno. L’abitazione è stata interdetta all’utilizzo fino al suo completo ripristino. Nessuna persona coinvolta.