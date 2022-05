Gualdo Tadino, incendio in via del Toccio

L'incendio si sarebbe originato dall'accensione di fuochi per ripulire la boscaglia

Incendio in via del Toccio, a Gualdo Tadino. Due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana stanno lavorando per spegnere le fiamme. Sembrerebbe che il fuoco sia stato originato da operazioni di ripulitura della zona boschiva con dei fuochi. La situazione poi sarebbe sfuggita di mano.

La legge che vieta i fuochi

I responsabili dell’accaduto rischiano delle conseguenze. In Umbria c’è infatti una legge che vieta di accendere fuochi dal 1° marzo al 31 ottobre, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri.