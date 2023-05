Gualdo Tadino, l'Amministrazione comunale incontra i cittadini | 17 appuntamenti in 2 mesi - Tuttoggi.info

Incontri pubblici in tutte le frazioni del territorio comunale, si comincia il 4 maggio a Cartiere

Due mesi importanti attendono Gualdo Tadino e i suoi abitanti. Maggio e giugno saranno infatti i periodi nei quali l’Amministrazione comunale promuoverà in tutto il territorio incontri pubblici con i cittadini per discutere e approfondire le tematiche che interessano la comunità.

Con una conferenza stampa svoltasi stamattina (martedì 2 maggio) in Municipio, il sindaco Massimiliano Presciutti e la giunta hanno illustrato il calendario di appuntamenti dei prossimi due mesi, durante i quali saranno trattati argomenti fondamentali quali legalità e sicurezza, lavoro, scuola, sanità e servizi alla persona, cultura, sostenibilità, ecc.

“Dopo due anni di assenza a causa del Covid-19 – ha sottolineato Presciutti – finalmente dal prossimo 4 maggio riprenderemo le iniziative di confronto diretto con i cittadini in tutto il territorio comunale sui vari temi di interesse pubblico. Un metodo questo che la nostra Amministrazione ha utilizzato con successo anche in passato e che ora riproporremo”.

Saranno 17 gli appuntamenti in tutte le frazioni, mentre a giugno, probabilmente il 9 e 10, ma non è ancora ufficiale, in Piazza Soprammuro verrà organizzata una due giorni di confronto aperto e all’aperto con ospiti di Gualdo Tadino e di fuori città, che dibatteranno su temi specifici in panel dedicati. “I prossimi due mesi, dunque, saranno molto importanti, perché daranno alla città e al territorio nel suo complesso, la possibilità di esprimersi in tutte le sue forme, e contribuiranno alla costruzione dal basso di soluzioni e proposte condivise per il bene dei cittadini e del territorio di Gualdo Tadino”.

Questo il calendario degli appuntamenti in programma nel territorio Comunale:

Maggio4 Cartiere5 Cerqueto8 Rigali/Petroia12 Morano Osteria19 Grello23 Morano Madonnuccia25 Biancospino29 Pieve/Poggio/Cerasa30 Gaifana/Boschetto

Giugno5 San Pellegrino6 Caprare/Biagetto12 Corcia/Roveto14 Palazzo Mancinelli/Vaccara16 San Rocco19 Crocicchio20 Croce Canale/Rasina23 San Lorenzo/Busche