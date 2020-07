Gualdo Cattaneo, scappati 23 dei 25 migranti arrivati da Agrigento

Non si trovano più 23 dei 25 migranti arrivati in questi giorni a Gualdo Cattaneo da Agrigento nell’ambito dei ricollocamenti operati dal ministero dell’Interno. A confermare la notizia è il sindaco Enrico Valentini.

“Le autorità – spiega – mi hanno comunicato che dei 25 immigrati arrivati giovedì pomeriggio a Gualdo Cattaneo, 23 risultano fuggiti nel tardo pomeriggio di Sabato 18 Luglio. Sono in corso le indagini e le ricerche da parte delle autorità competenti con le quali sono in costante contatto. Appena avrò aggiornamenti in merito sarà mia cura comunicarli”.

Proprio il primo cittadino di Gualdo Cattaneo nei giorni scorsi con Tuttoggi.info aveva commentato l’arrivo improvviso dei migranti. Contestando non tanto la decisione del Viminale, quanto il mancato coinvolgimento degli enti locali in queste decisioni. “Un maggiore coinvolgimento avrebbe permesso di costruire progetti di reinserimento anche con i Servizi sociali. Il sindaco è come un padre di famiglia e se non sei a conoscenza dei tuoi figli non riesci ad aiutarli” aveva osservato Valentini.

E sulla vicenda dei 25 migranti – che dopo la fuga della gran parte di loro non mancherà di suscitare numerose polemiche – sono intervenuti nelle ultime ore anche esponenti di Forza Italia e Lega.