Da Grosseto a Foligno, giovane ricercata beccata per i 'Primi d'Italia'

La ragazza aveva anche l'auto senza revisione

Giovane donna ricercata a Grosseto, beccata a Foligno in occasione de “I Primi d’Italia”. L’operazione è avvenuta nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, quando gli agenti del Commissariato di Foligno hanno fermato un’auto sospetta e identificato una passeggera, una giovane donna classe 2001, con a carico una nota di rintraccio.

Ricercata a Grosseto

Infatti, a seguito del controllo effettuato in piazza Unità d’Italia a Foligno, gli agenti hanno constatato che la 21enne, con precedenti di Polizia per invasione di terreni e edifici, rumori molesti in concorso, era gravata da una nota di ricerche per notifica di un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica di Grosseto.