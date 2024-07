Grilli si dimette da segretario del Pd Gubbio, partito affidato a 5 reggenti - Tuttoggi.info

Si è riunita ieri sera (18 luglio), con un’importante novità, l’Unione comunale del PD di Gubbio, con 25 partecipanti dei 30 membri aventi diritto.

All’ordine del giorno l’analisi del voto delle ultime amministrative e in primo piano la relazione del segretario comunale Massimiliano Grilli, che ha annunciato “la volontà di fare un passo indietro per senso di responsabilità e per propiziare una ripartenza del progetto politico del partito anche in vista delle prossime elezioni regionali, proponendo la nomina di una reggenza che possa traghettare il PD verso le prossime sfide elettorali e lo guidi fino al congresso in scadenza naturale ad aprile 2025 e alla rimodulazione della Segreteria”.

Grilli ha parlato di “una reggenza più snella possibile, operativa, che possa ricostruire una identità cittadina del PD forte, libera e autorevole dopo un esame chiaro e trasparente tutto al nostro interno. Al momento non è questo il tempo di ricostruire il Centro Sinistra, solo dopo che tutte le forze politiche avranno fatto chiarezza al proprio interno, un’attenta analisi del voto, solo allora si potrà pensare di lavorare tutti insieme per allestire un Centro Sinistra Unito.

Con voto unanime dei presenti la proposta di dimissioni del segretario è stata accolta e sono stati quindi nominati come reggenti i seguenti nominativi: Giovanni Manca, Giovanna Uccellani, Ubaldo Casoli Nicola Maria, Aloia Gianni Fabretti.