Grifoncelli: vincono i più piccoli, U15 e U16, sconfitte per U17 e U19 - Tuttoggi.info

Gioie e dolori dalle squadre giovanili del Perugia nell'ultima giornata

Gioie e dolori dalle squadre giovanili del Perugia nell’ultima giornata. Il Perugia U15, guidato dal duo Gatti-Raschi, ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Nella partita contro il Limodio, il sottoetà Alexandre Meyou ha procurato e trasformato un rigore, garantendo la vittoria ai biancorossi. Con due successi su due partite, l’U15 vola in vetta alla classifica a punteggio pieno. La prossima sfida sarà contro il Monterosi l’8 ottobre.

Il Perugia U16, allenato da Anelli e Romoli, ha fatto il suo esordio in campionato con una vittoria importante contro l’Avellino. La partita è stata piuttosto equilibrata, entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni da gol. Tuttavia, è stato il capitano Dottori a segnare il gol decisivo nella ripresa, garantendo la vittoria per 1-0. La squadra ora si trova al primo posto in classifica e affronterà la Fermana il 7 ottobre.

Le note dolenti arrivano dai più grandi. Il Perugia U17 ha subito una sconfitta nella trasferta di Benevento. Nonostante una buona prestazione complessiva, la squadra ha dovuto recriminare sugli episodi che hanno favorito nettamente i padroni di casa. Il Benevento ha aperto le marcature e ha segnato altre due reti nella ripresa, chiudendo la partita con un netto 3-0. Nonostante la sconfitta, il Perugia si trova al sesto posto in classifica con 3 punti. La prossima partita sarà contro il Monterosi il 7 ottobre.

Risultato negativo anche per la Primavera. L’U19 ha subito una sconfitta immeritata contro il Benevento. Nonostante il dominio del gioco da parte dei ragazzi di mister Formisano, i campani sono riusciti a segnare due gol, compresa una sfortunata autorete del Perugia. Nel recupero, Cifuentes ha accorciato le distanze ma non è bastato per evitare la sconfitta per 2-1. Nonostante il passo falso, il Perugia si trova al decimo posto in classifica con 3 punti. La prossima sfida vedrà i Grifoni affrontare il Monopoli il 7 ottobre.

(Riccardo Mancini)