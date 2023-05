Grifo, la settimana più lunga, tra rincorsa salvezza e trattative per la cessione

Più ancora della sfida contro il Benevento i tifosi rianimati dalle voci di una trattativa concreta per il passaggio di mano del club

E’ iniziata la settimana più lunga per il Perugia. Quella che porterà alla sfida di venerdì sera contro il Benevento (calcio di inizio al Curi alle 20.30). Una partita che i tifosi biancorossi seguiranno con un occhio orientato verso Palermo, dove il Brescia deve perdere per consentire ai Grifoni, in caso di vittoria, di agguantare i playout.

Una partita alla quale il Perugia arriva senza Casasola, che ha rimediato il rosso nel folle finale della gara persa a Venezia. E con le definizioni di Struna e, probabilmente, di Rosi.

Ma soprattutto, l’ambiente biancorosso arriva a questa gara sfiduciato, viste le prestazioni dei Grifoni, che nelle gare interne non vincono dal derby contro la Ternana di febbraio.

A rianimare un po’ le speranze dei tifosi biancorossi arrivano le voci che rimbalzano da fuori dal campo. Quelle dell’avvio di una trattativa, che stavolta sembrerebbe concreta, per la cessione della squadra da parte del presidente Massimiliano Santopadre, contestato ormai da anni. Una trattativa che questa volta sarebbe reale, con il gruppo di imprenditori interessati ad acquistare la società anche in caso di retrocessione in C. Certo, in quest’ultimo malaugurato caso con uno “sconto” rispetto all’offerta già formalizzata. Perché in C – oltre alla defezione, già annunciata, di alcuni degli attuali sponsor – calerebbero drasticamente gli introiti dei diritti tv pur in presenza di spese da sostenere comunque importanti.

Una trattativa di cui potrebbero essere messo a conoscenza anche Palazzo dei Priori. Anche perché l’affare andrebbe necessariamente ad intersecarsi con quello in piedi per realizzare il nuovo Curi (LE IMMAGINI). Progetto sul quale proprio nei giorni scorsi i proponenti privati hanno fatto recapitare con una pec al Comune la documentazione integrativa richiesta, con un ritocco al ribasso del cofinanziamento chiesto all’Ente, che con questa nuova previsione dovrebbe contribuire con una cifra inferiore ai 10 milioni.

Ma se la trattativa per il nuovo stadio è stata sempre vista finora in modo tiepido dai tifosi – molti dei quali sono scettici sull’effettiva fattibilità, soprattutto nel caso di una squadra in C – la notizia di una possibile cessione del Perugia da parte di Santopadre viene salutata con un entusiasmo e con un’attesa addirittura maggiore rispetto alla gare-salvezza di venerdì sera contro il Benevento.