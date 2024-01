Grifo, ecco Noah Lewis, un corazziere per puntellare la difesa

Olandese cresciuto nel vivaio del Feyenoord, acquistato a titolo definitivo dagli irlandesi del St Patrick's

Arriva un corazziere di un metro e 94 per puntellare la difesa del Grifo, che ha dato segni di cedimento nelle ultime partite, Si tratta dell’olandese Noah Lewis, classe 2000, acquistato a titolo definitivo dagli irlandesi del St Patrick’s (Premier League) con i quali ha realizzato due reti in campionato, esordendo in estate in Conference League.

Nato il 23 agosto 2000 ad Almere (Paesi Bassi), alto 1,94 cm, è cresciuto nelle giovanili del Feyenoord arrivando fino alla squadra Under 21, poi nel 2019 ha fatto il suo esordio professionale nel campionato olandese con il Dordrecht. In seguito si è trasferito al Willem II. Quindi l’esperienza in Irlanda.

Noah Lewis ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

(foto AC Perugia)