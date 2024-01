Grifo, divorzio con Furlan | Irritazione per le voci sulla vendita del club

Il Perugia smentisce notizie su trattive in corso. Rescissione consensuale con il portiere

Nel giorno del divorzio tra il Perugia e il portiere Jacopo Furlan, con la risoluzione consensuale del contratto che legava il portiere ai biancorossi, a tenere banco sono le nuove voci di una cordata interessata ad acquistare il club di Pian di Massiano.

Voci alle quali la società biancorossa risponde in serata con un comunicato perentorio: “AC Perugia Calcio smentisce in maniera categorica le notizie uscite in data odierna sulla cessione della società. Ribadiamo inoltre – si legge ancora nella nota – di non diffondere notizie prive di fondamento soprattutto in un momento sportivo positivo per la squadra”.