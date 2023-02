Grifo bersagliato dalla iella, infermeria piena: col Como ancora emergenza

Tra infortuni e squalifiche, coperta corta in difesa, sulle fasce e in attacco | La buona notizia è il recupero di Olivieri

Grifo bersagliato da iella in questa fase del campionato, cruciale per la permanenza in B. L’infermeria è piena. E con i cartellini rimediati a Pisa (Koaun e Casasola fermati per un turno, due giornate di squalifica per il rosso diretto a Paz), per la sfida di mercoledì sera (ore 20.30) contro il Como sarà ancora emergenza.

La nota più dolente della gara persa in modo rocambolesco all’Arena Garibaldi è il grave infortunio accorso a Dell’Orco. Per lui la lesione al ginocchio significa stagione terminata. Una brutta tegola per il Perugia, che perde uno dei suoi elementi migliori, per capacità tecnica ed esperienza.