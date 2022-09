Grifo, allenamenti davanti a Santopadre | Il bollettino sugli infortunati

Difficilmente potranno essere invece della partita l’esterno sinistro Beghetto e l’attaccante Strizzolo, che hanno effettuato lavoro differenziato. Possibile, davanti, che Castori possa proporre Melchiorri al fianco di Di Carmine, atteso dai tifosi per questo ritorno allo stadio Curi con addosso la maglia del Grifo.

Kouan ha lasciato gli allenamenti con il ghiaccio alla gamba sinistra, ma la sua condizione non desta preoccupazioni e contro l’Ascoli dovrebbe tornare titolare.

Castori, a cui almeno i tifosi hanno dato tempo fino al derby con la Ternana, ha provato soluzioni differenti per avere maggior raccordo tra centrocampo e difesa, per consentire al reparto arretrato di ritrovare quella solidità che in questo campionato è andata persa. Il tecnico di San Severino Marche continua a lavorare per cercare di uscire da questo momento difficile (il peggiore dal suo arrivo a Perugia, ha riconosciuto il direttore sportivo Giannitti) nonostante le voci sui possibili sostituti in caso di esonero. L’ultimo è quello di Stellone.