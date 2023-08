Grifo, 20 anni fa la gioia Intertoto: ricordo vivissimo, ma sembra passato un secolo

La magica notte di Wolfsburg diede il trofeo continentale al Perugia che oggi vede partire i giovani sui quali costruire un futuro

Al 17′ Giovanni Tedesco a replicare il vantaggio siglato nella gara d’andata al Curi da Bothroyd. Allo scadere la rete di Berrettoni, subentrato proprio all’inglese nella gara di ritorno, a sugellare la vittoria dell’Intertoto e la qualificazione alla Coppa Uefa per la seconda volta nella storia del Perugia.

Sono passati esattamente 20 anni da quella storica notte di Wolfsburg. Vissuta da tanti perugini in trasferta e da tantissimi meno fortunati, ma comunque entusiasti al triplice fischio dell’arbitro Van Egmond, incollati davanti al televisore a seguire la telecronaca di Marco Taccucci per Umbria Tv (da cui è ripreso il fermo immagine della rete di Tedesco).

Un’abisso tra quelle immagini e la situazione vissuta attualmente dal Perugia. Tanto da sembrare un secolo e vent’anni, il tempo passato. Anche se, nella mente dei tifosi biancorossi, oggi più che mai, quei momenti di gioia sono vivissimi nella memoria, quasi fosse trascorso un solo giorno.

Una società ambiziosa, che sapeva anche rischiare. Con la scelta di affidare la squadra a un allenatore sconosciuto, fino a quel momento, al grande calcio, come il perugino doc Serse Cosmi. Scommettendo su giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio italiano (su tutti il campione del mondo Fabio Grosso). Accanto a calciatori cresciuti proprio nel vivaio biancorosso, un tempo fucina di futuri campioni.

Quella stagione poi si concluse con lo sfortunato e anomalo spareggio con la Fiorentina, che decretò la discesa del Grifo in B. Ma scrisse il Perugia nella storia del calcio italiano e internazionale: con la vittoria dell’Intertoto, infatti, il Grifo risulta una delle 13 squadre italiane e 79 europe ad aver conquistato un trofeo internazionale.

Un anniversario che arriva nelle ore in cui il Perugia cede ufficialmente il giovane attaccante Flavio Sulejmani (acquistato dalla Lazio e girato in prestito alla Spal, avversaria dei Grifoni) e sta per perdere Santoro (giovane che ha già accumulato diverse presenze in B) promesso al Parma. Due calciatori sui quali si sarebbe potuto scrivere un futuro che per il Grifo, in queste ore, appare quanto mai incerto.

(video Umbria Tv)