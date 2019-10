Grave incidente sulla Terni-Orte, centauro muore a bordo della sua moto

share

Schianto mortale questa mattina presto sul raccordo autostradale Terni -Orte, all’altezza del ponte di Macchiagrossa, SS 675 “Umbro Laziale”. Coinvolta una moto, il cui conducente, per cause ancora in corso di accertamento, nello schianto ha perso la vita. In una nota dell’Anas si apprende che il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Orte al km 11,500 nei pressi di Terni.

Il personale Anas (Gruppo FS italiane) e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per accertare le cause e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

share

Stampa