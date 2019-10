Centauro perde la vita dopo schianto | Terni in lutto per Francesco Falcioni

Aggiornamento 18.20 – Non ce l’ha fatta Francesco Falcioni, il noto musicista ternano, maestro del pianoforte, che ha perso la vita nella dinamica di uno schianto in moto, nei pressi della galleria Tevere, tra Terni e Orte.

Cordoglio nel mondo della cultura, della musica e in città per il direttore dell’Atelier Musicale, dolore rappresentato istituzionalmente dal vicesindaco Andrea Giuli: “Andrea Giuli: “A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, esprimo sgomento e dispiacere profondo per la repentina e tragica scomparsa di Francesco Falcioni, musicista e maestro di musica. L’ultima mia chiacchierata con Francesco pochi giorni fa, in occasione della prima festa del Rione Fabri, per la quale aveva messo a disposizione, come sempre, la propria passione e perizia. Un abbraccio a Paola”.

Drammatico incidente in moto per un uomo di 66 anni di Terni, F.F. le generalità, che è deceduto in seguito a uno schianto lungo la strada che collega Terni-Orte. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato il centauro e perdere il controllo del proprio mezzo e finire contro una delle colonne di sostegno della galleria ‘Tevere’, ma, secondo quanto è stato possibile apprendere, il motociclista non sarebbe stato urtato da altri veicoli. Sul posto si sono subito portati gli agenti della Polizia Stradale di Terni e un equipaggio del 118 per soccorrere il ferito, ma i politraumi riportati in seguito alla rovinosa caduta non hanno lasciato scampo al paziente.

