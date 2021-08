Grave incidente sulla Flaminia, c’è un morto | Aggiornamenti

L’incidente, accaduto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture

C’è purtroppo una vittima tra le persone coinvolte nell’incidente che si è verificato sulla Flaminia questo pomeriggio (venerdì 13 agosto).

Due auto coinvolte che nell’impatto, per cause in corso di accertamento, che hanno causato il ferimento di altre due persone oltre alla vittima. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale con l’ausilio dell’Elisoccorso.

(Aggiorbamento alle ore 18)

La strada statale 3 “Flaminia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Nocera Umbra e Gaifana, a causa di un incidente.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il ferimento di tre persone

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e personale del 118

Articolo in aggiornamento