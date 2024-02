Grave incidente su A1, auto ribaltata e donna in codice rosso | Code e file di 4 Km - Tuttoggi.info

Incidente con doppio schianto lungo l'Autosole: coinvolti tre mezzi, uno dei quali si è ribaltato. Donna ferita gravemente

Nella mattina di oggi, 23 febbraio, si è verificato un incidente lungo l’A1 tra Attigliano e Orvieto, direzione Firenze. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’incidente ha coinvolto più auto, tra le quali si è anche ribaltata nella dinamica dello schianto: un primo incidente ha visto coinvolta una sola auto, quella che si è poi ribaltata, mentre gli altri due mezzi, un’auto e un autocarro sono entrati in collisione nel tentativo di schivare l’auto ribaltata. A riportare la peggio è stata una donna che è rimasta ferita in modo grave e trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso di Orvieto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, personale Anas e Polizia Stradale che ha dovuto gestire i pesanti rallentamenti del traffico che hanno fatto registrare code e file di oltre quattro Km. Dopo aver espletato le pratiche dei rilievi dell’incidente e la bonifica dell’area la carreggiata nord dell’A1 è stata riaperta al traffico.

Foto archivio