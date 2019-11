Grave incidente in auto, l’allenatore della Nuova Attiglianese in Rianimazione

“Su questa pagina si dovrebbe parlare solo di calcio, di sport e di feste. Oggi purtroppo siamo costretti a parlare del grave incidente che ha coinvolto il nostro mister, un ragazzo che in poche settimane si è fatto apprezzare da tutti, diventando rapidamente “uno di noi. Dato che non esistono parole adeguate a commentare un ragazzo di 37 anni ricoverato in rianimazione, l’unica cosa che ci sentiamo di dire, dal primo all’ultimo dei nostri tesserati è: IN BOCCA AL LUPO DANIELE E….SBRIGATI PERCHÉ NOI TI ASPETTIAMO DI NUOVO SUL CAMPO!!!

Ps. Cogliamo l’occasione per ringraziare la società del Collepepe per aver capito la situazione e aver aver accettato il rinvio della gara di domani. Sinceramente non avremmo avuto la testa x pensare al calcio” – è il post apparso sulla pagina Facebook della società Nuova Attiglianese che si stringe intorno al suo mister, Daniele Mancini, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale tra Orte e Attigliano. Il mister è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Terni, dove è ricoverato nel Reparto di Rianimazione con riserva di prognosi.

