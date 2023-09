Grafiche Sabbioni da record, grande festa per i 60 anni di attività - Tuttoggi.info

L'azienda fondata dal cavalier Giuseppe Sabbioni nel 1963 (nata come piccola tipografia) è oggi portata avanti insieme ai figli Roberto e Federico, serata di festa con dipendenti e autorità nella sede di Breccione (Trestina)

Grande evento per le Grafiche Sabbioni, che ieri sera (22 settembre), alla presenza di autorità regionali e comunali, hanno celebrato il 60° anniversario di attività.

Un traguardo importante per la vallata altotiberina ed un autentico record per Trestina (Città di Castello), benedetto dal vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini e celebrato dalla stessa presidente della Regione Donatella Tesei.

L’azienda, fondata dal cavalier Giuseppe Sabbioni nel 1963 (nata come piccola tipografia), e oggi portata avanti insieme ai figli Roberto e Federico rappresenta un riferimento di solida autorevolezza nel settore cartotecnico, di storica rilevanza per la vallata ma non solo.

A loro si deve anche la promozione del consorzio artigianale con 35 aziende consociate ubicate nella zona industriale del Breccione (che vanta anche un secondo comparto per un eventuale auspicabile sviluppo) e che ha contribuito in modo determinante a fare dell’intero territorio trestinese un polo di assoluta eccellenza imprenditoriale.

La location della festosa ricorrenza è stata proprio la stessa sede aziendale di Breccione inaugurata nel 1996: qui centinaia di persone, tra lavoratori, famiglie e istituzioni hanno assistito ad una lunga serata di ricordi, ma con lo sguardo rivolto verso un futuro di altri successi. Toccante il momento in cui il cavalier Sabbioni ha ricevuto degli omaggi dai dipendenti e un libro che racconta tutta la sua storia, di lavoro e vita, regalato dagli stessi figli.