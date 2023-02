Gli Sbandieratori di San Gemini in Australia: parteciperanno al Multicultural Festival di Canberra - Tuttoggi

In Australia per la quarta volta

E’ la quarta volta che il gruppo sangeminese sbarca in Australia. Dopo la prima trasferta del 1997, gli sbandieratori si sono esibiti nel 2017 e nel 2020. Una vetrina prestigiosa, dunque, per l’associazione Sbandieratori di San Gemini, nata nel 1974 nell’ambito della Giostra dell’Arme, che oggi conta oltre cinquanta elementi attivi tra chiarine, tamburi e sbandieratori.

Sin dalla sua nascita il gruppo utilizza costumi realizzati da sarte locali, ognuno con stemmi e colori differenti che rappresentano le antiche famiglie nobili della città. Sapientemente cucite a mano anche le bandiere. Gli sbandieratori di San Gemini, negli anni, si sono esibiti in tutta Italia e hanno varcato persino i confini nazionali. A livello internazionale il gruppo si è messo in mostra in Australia, Giappone, Israele e negli Stati Uniti.