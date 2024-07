Gli auguri (e gli auspici) di Confesercenti alla sindaca Ferdinandi

Il presidente regionale Granocchia: politiche del commercio, centri commerciali e idee sulla città

Dopo la ternata elettorale del ballottaggio, che ha portato ad un cambio della maggioranza a Perugia, riceviamo e pubblichiamo queste riflessioni di Giuliano Granocchia, presidente Confesercenti Federazione Regionale dell’Umbria.

Abbiamo tenuto, come Associazione, un atteggiamento super partes durante l’intera campagna elettorale, così come richiesto dall’essere un’associazione plurale. Ma ora, a urne chiuse, non ci esimiamo dal fare le nostre più vive congratulazione alla nuova sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

Non possiamo che augurarle cinque anni di buon lavoro per il bene della città di Perugia, per i suoi cittadini, per le centinaia di imprese che nella città operano. Tutti sanno quanto per noi sia importante un ripensamento delle politiche del commercio, augurandoci sull’importante questione una iniziativa nazionale che riveda la legislazione del settore e per questo ci auguriamo una rottura con la politiche dei centri commerciali che negli ultimi 20 anni non ha visto una soluzione di continuità.

Avremmo dato questa indicazione insieme al documento che come Confesercenti abbiamo prodotto per tutti i candidati sindaco in questa tornata elettorale. Avremmo offerta a tutti una importante lettura, un

piccolo pamphlet di Alexander Mitscherlich dal titolo “IL FETICCIO URBANO” per noi la base di molti ragionamenti sulla città. Lo faremo alla prima occasione utile.

Un saluto alla candidata Margherita Scoccia ed alla Giunta uscente, sapendo che una sana ed intelligente opposizione è altrettanto utile per il confronto democratico e uno stimolo al buon governo.